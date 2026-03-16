Воронеж признали самым невежливым городом для участников дорожного движения

Воронеж занял последнее место в рейтинге вежливости на дорогах среди крупнейших городов России. Согласно результатам свежего исследования SuperJob, как пешеходы, так и водители дали столице Черноземья наиболее низкие оценки за культуру взаимного поведения. Если в Казани и Красноярске пешеходы ставят водителям твердые четверки (по 3,8 балла), а автомобилисты Москвы и Омска высоко ценят друг друга (по 3,6 балла), то в Воронеже ситуация оказалась обратной.
По данным опроса, в котором приняли участие 10 тысяч экономически активных граждан из городов-миллионников, пешеходы Воронежа оценили вежливость местных водителей всего на 2,9 балла из 5 возможных. Этот показатель стал самым низким в стране. Кстати, он еще и ухудшился по сравнению с 2023 годом (тогда он составлял 3,1). Сами автомобилисты также признают наличие проблемы: их самооценка упала с 3,2 до 3,0 балла, что закрепило за Воронежем антилидерство сразу в двух категориях рейтинга.
Аналитики связывают недовольство жителей с типичными для многих мегаполисов, но особенно остро проявляющимися в Воронеже проблемами. Пешеходы жалуются на грубость на нерегулируемых переходах, где водители зачастую не притормаживают, а также на парковку на тротуарах и езду по лужам на высокой скорости. Водителей же раздражают хаотичные перестроения, игнорирование «поворотников» (особенно со стороны таксистов и каршеринга) и любители громкой музыки, из-за которой не слышно сигналов.