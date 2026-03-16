За сломанную на пандусе почты ногу отсудила 325 тысяч пенсионерка в Волгограде

По решению Тракторозаводского районного суда 63-летняя жительница Волгограда получит компенсацию морального вреда за сломанную ногу на пандусе почтового отделения. Ее страдания суд оценил в 325 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— В пользу Ольги Ж. взысканы: компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, штраф — 100 тысяч рублей, а также судебные расходы на оплату услуг представителя — 25 тысяч рублей, — рассказали в суде.
Ногу пенсионерка сломала не в гололед, а в апреле 2025 года. Она заходила на почту на Ополченской, 44 по пандусу, когда упала и получила серьезную травму. После падения сотрудники почтового отделения убрали резиновое покрытие, под которым вскрылись проблемы пандуса.
Женщина сняла все это на телефон и обратилась в травмпункт, где ей наложили гипс. После были длительное лечение и реабилитация. Две претензии о возмещении вреда почта проигнорировала. А в суде просили снизить размер штрафа и судебных расходов в связи с наличием в действиях истца неосторожности. Суд неосторожности в действиях пенсионерки не нашел и встал на ее строну. Решение еще могут обжаловать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
