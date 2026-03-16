Правкомиссия одобрила социализацию заключенных, вернувшихся с фронта

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила законопроект, предусматривающий право на пробацию осужденных, прошедших военную службу, сообщил РИА Новости источник.
Проект федерального закона направлен на обеспечение социальной помощи для бывших осужденных, которые после освобождения от наказания были призваны на военную службу, в том числе по мобилизации, и после увольнения со службы снова оказались в трудной жизненной ситуации.
«Одобрен», — сообщил источник.
Согласно изменениям, обратиться с заявлением о применении пробации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания можно будет в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы. Как отмечали в Минюсте РФ, предлагаемые изменения будут способствовать как скорейшему возвращению граждан к мирной и законопослушной жизни, так и снижению уровня рецидивной преступности.