Губернатор рассказал, как могут преобразиться территории в центре Воронежа

Два очередных проекта комплексного развития территорий в Воронеже обсудили на заседании регионального градостроительного совета. Об итогах обсуждения губернатор Александр Гусев рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.
Первый проект касается территории в центре города, ограниченной улицами Станкевича, Куцыгина и Красноармейским переулком. Здесь предлагается квартальная застройка, рассчитанная примерно на тысячу жителей, со средней и высотной этажностью.
Согласно проекту, на территории появятся благоустроенные дворы, коммерческие и сервисные объекты на первых этажах, детский сад, а также более 500 парковочных мест. Чтобы сгладить значительный перепад высот, архитекторы предлагают многоуровневую структуру: часть паркинга разместят под стилобатом, а дворовые пространства — на его крыше. Также предполагается расширение улицы Станкевича и создание дополнительного проезда.
Вторая концепция предполагает благоустройство бывшей территории завода «Электроприбор», ограниченной улицами 20-летия Октября, Челюскинцев и Мурманским переулком. На участке может появиться многофункциональный квартал смешанной застройки с домами различной высоты — от восьми этажей. Предлагается создать большой подземный паркинг, коммерческие помещения на первых этажах и построить частный детсад на 150 мест. Новый квартал будет рассчитан на три тысячи человек. Архитектурные доминанты не нарушат ансамбль прилегающего Чижовского плацдарма.
«Отдельно обратил внимание на социально-экономическую составляющую проекта. Ранее на территории завода работало около 900 человек. Важно, чтобы новый формат застройки не только компенсировал эти рабочие места, но и создал дополнительные возможности для занятости. Девелопер подтвердил свои обязательства», — сообщил глава региона.
В целом обе концепции получили поддержку. Замечания будут учтены на последующих этапах рассмотрения КРТ в рамках архитектурной комиссии.