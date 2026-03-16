Омские студенты и аспиранты поборются за получение губернаторской стипендии

Омские студенты и аспиранты подали рекордное число заявок на получение стипендии губернатора Омской области. Как сообщила пресс-служба правительства Омской области, на ее получение в 2026 году поборются 128 человек.
В это число вошли заявки от обучающихся 13 вузов и 15 колледжей, расположенных на территории Омской области. Как пояснили в пресс-службе, желающих получать стипендию в этом году в два раза больше, чем в предыдущие.
Между тем получателем губернаторской стипендии станут только 28 самых талантливых. Общая сумма материальной поддержки составит 396 тысяч рублей. Обязательное условие получения губернаторской стипендии — только отличные оценки за последние два семестра. Также студенты и аспиранты должны проявить себя в научных исследованиях, творческой и изобретательской деятельности.
