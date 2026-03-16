Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УФСБ: жителя Калининградской области подозревают в призывах к экстремизму

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

В УФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении жителя региона 1965 года рождения, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, разместившего в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий призыв к осуществлению экстремистской деятельности», — передает пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий.

Видео: пресс-служба УФСБ по Калининградской области.