Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят усилить борьбу с контрафактными пестицидами и агрохимикатами

Правкомиссия одобрила проект о контроле оборота пестицидов и агрохимикатов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на создание прозрачного и контролируемого государством оборота пестицидов и агрохимикатов путем внедрения жесткой прослеживаемости через информационную систему и упрощения процедуры изъятия опасной или нелегальной продукции, сообщил источник РИА Новости.

«Одобрено», — сказал собеседник агентства.

Законопроектом предлагается ввести требования, связанные с ограничением оборота контрафактных и фальсифицированных пестицидов и агрохимикатов, установить нормы по их выявлению, изъятию и уничтожению.

Так, власти хотят не допустить обращение пестицидов и агрохимикатов, в отношении которых отсутствует информация в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов или в указанную информационную систему внесена заведомо недостоверная информация, за исключением случаев уничтожения, утилизации, обезвреживания таких пестицидов и агрохимикатов, а также хранения и транспортировки в целях их уничтожения, утилизации, обезвреживания.

Дополнительно предлагается установить порядок приостановления обращения, изъятия из обращения запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, тары из-под них, а также порядок обезвреживания, утилизации, уничтожения пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, тары из-под них.