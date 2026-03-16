Иди на воду! Эксперт Вершинин раскрыл, как не повторить судьбу Усольцевых

Сибирская тайга прекрасна, но коварна. Каждый год десятки людей выходят на прогулку и не возвращаются. Почти полгода назад бесследно пропала семья Усольцевых, а в марте исчез спецназовец Потаенков. И тот и другие ушли в походы по туристическим оборудованным тропам.
Корреспондент krsk.aif.ru поговорил с мастером спорта по скалолазанию, путешественником Михаилом Вершининым, который много лет ходит по маршрутам — от Монголии до Северной Земли. Он назвал важные правила, как собраться в лес или горы, — от содержимого рюкзака до действий, если человек все-таки заблудился.
Знание дороги и трезвая оценка сил.
Михаил Вершинин уверен: чаще всего люди пропадают из-за самонадеянности. Первый совет проще некуда, но именно о него спотыкаются почти все.
«Дорогу надо хорошо знать! — объясняет Вершинин. — Даже если идете в лес на час, вы должны четко представлять маршрут. Не знаете — не суйтесь».
Второе правило — физика. По словам путешественника, нужно реально прикинуть, сколько вы протянете на ногах.
«Если человек тренированный, он и без еды двое суток продержится. А если нет — можно и за два часа выдохнуться», — уверен эксперт.
Особый пункт, который Вершинин называет главной ловушкой для новичков, — привычка срезать путь: «Думают: сейчас срежу угол, а на деле приходится топать обратно».
Вывод здесь жесткий: даже если тропу знаешь как свои пять пальцев, но погода портится (туман надвигается или снегопад), никаких срезов. В белой мгле дорога теряется моментально.
Лишний вес ни к чему.
Ещё один важный момент — список вещей, которые нужно взять с собой. Одни тащат полный баул еды, другие — только телефон. Вершинин советует подходить к сборам с холодной головой. Если вышли на день, скажем, на Центральные Столбы в Красноярском крае, снаряжение должно быть легким и продуманным.
«Первым делом — термос. Лучше литр простой воды, — перечисляет Михаил. — Я давно уже не чай, а воду беру. Что касается еды, хватит нормального перекуса: бутерброд с салом, шоколадка про запас. Банки тушенки и лишнюю посуду тащить не надо — только убьете спину. Обязательно спички, теплые носки, спирт в таблетках для разведения костра».
По части гаджетов Вершинин зовет включать голову. Когда его спрашивают про пауэрбанк, он уточняет: «А зачем, если телефон новый и спокойно живет пару дней? А то насоветуем — человек набьет рюкзак барахлом, а потом плюнет и дома оставит».
Обувь — только непромокаемая и с цепким протектором. А вот балаклава или запасные перчатки — штука на любителя.
«Если на улице за −30 градусов, тогда да. А при −15, зачем балаклава?» — пожимает плечами путешественник.
Идите вниз!
Самое страшное — когда осознал, что заблудился. Тут Вершинин спорит с народными методами.
На вопрос, надо ли нарезать тряпочек и вязать их на ветках, чтобы отметить путь, он только рукой машет: «Ерунда это. Лучше вообще следов не оставлять».
Вместо этого у него есть рабочий природный навигатор. В горах главный спасатель — это вода.
«Идите не вверх, а под горку. Выйдете к ручью, — объясняет Вершинин. — Топайте по ручью вниз — попадете на речку, а речка обязательно выведет к жилью».
Если же вы на равнине и кругом однородный лес, лучше стоять на месте, развести огонь. Так спасателям проще накрыть квадрат и найти вас.
Разбирая недавние трагедии с людьми, Михаил замечает: даже профи иногда забывают про погоду.
«В тех же Ергаках или на Кутурчинском Белогорье небо меняется за пару часов. Только что светило солнце, а через час — снег в лицо, — рассказывает Вершинин. — Поэтому теплые вещи и дождевик должны быть в рюкзаке всегда. Даже если выскочил “на часик”», — считает путешественник.
Сам он, уходя, к примеру, в серьезные экспедиции на Таймыр, всегда отмечается в МЧС, вешает на рюкзак GPS-трекер и скидывает домашним маршрут.
«Жена по интернету за мной следит. Если сигнал долго с одного места — сразу смс: “Ты чего встал?” А я, бывает, просто на ночевке в это время», — говорит Михаил.
Напомним, важность правил безопасности возникла не на пустом месте. Осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье, в 208 километрах от Красноярска, пропала семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь. Они ушли к скале Буратинка и не вернулись. Активные поиски шли две недели, обследовали 4500 квадратных километров, но из-за рано выпавшего снега следов найти не смогли.
А в марте 2026 года на Восточном входе в нацпарке Столбы бесследно исчез 55-летний спецназовец Виктор Потаенков. Он ушел 9 марта и пропал. Позднее полицейские отчитались: пешие группы прошли около 500 километров троп, использовали беспилотники, но мужчину так и не нашли. Родственники рассказывали, что в тот день у него была назначена встреча, и далеко уходить он не планировал. Его судьба также, как и Усольцевых, неизвестна.