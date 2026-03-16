Красноярский край занял 16-е место по уровню безработицы в России

По итогам четвертого квартала 2025 года Красноярский край занял 16-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы. Согласно исследованию РИА Новости, этот показатель составил 1,4%.
Эксперты составили рейтинг по данным официальной статистики. Уровень безработицы определен как отношение численности безработных (по стандартам МОТ) к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше.
Специалисты отмечают, что на рынке труда продолжилась тенденция снижения безработицы. По итогам четвертого квартала, по данным Росстата, уровень безработицы в стране составил 2,2% (снижение на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024-го).
Лидерами списка стали Москва, Новгородская и Калужская области — здесь уровень безработицы не превысил 1%. В конце рейтинга оказалась Ингушетия с показателем 25,5%.
Республика Хакасия заняла 26 место (1,6%), а Тува — 78 (4%).
