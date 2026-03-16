Красноярский край занял 16-е место по уровню безработицы в России

Стали известны регионы с самой низкой безработицей.

Источник: Комсомольская правда

По итогам четвертого квартала 2025 года Красноярский край занял 16-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы. Согласно исследованию РИА Новости, этот показатель составил 1,4%.

Эксперты составили рейтинг по данным официальной статистики. Уровень безработицы определен как отношение численности безработных (по стандартам МОТ) к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше.

Специалисты отмечают, что на рынке труда продолжилась тенденция снижения безработицы. По итогам четвертого квартала, по данным Росстата, уровень безработицы в стране составил 2,2% (снижение на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024-го).

Лидерами списка стали Москва, Новгородская и Калужская области — здесь уровень безработицы не превысил 1%. В конце рейтинга оказалась Ингушетия с показателем 25,5%.

Республика Хакасия заняла 26 место (1,6%), а Тува — 78 (4%).

Ранее мы писали, что в Красноярске ищут подрядчика для ремонта трех мостов: Октябрьского, Коркинского и путепровода на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3.