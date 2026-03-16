Калининградская фэнтези-писательница выпустила новый роман о загадочном Ордене Дочерей Ночи

Калининградская писательница Евгения Санакоева 19 марта представит свою новую книгу — «Золотая нить богини»16+. Презентация состоится в арт-пространстве «Заря». Подробнее о новом романе — в материале «Клопс».
О книге.
«Золотая нить богини» — вторая и заключительная часть дилогии про Орден Дочерей Ночи. Первый роман презентовали в апреле прошлого года.
Действие обеих книг просходит в фэнтези-мире, которым управляют два божества. Их волю передают Дочери Ночи — девушки-ткачихи из особого ордена. Одна из них и стала главной героиней — наряду с юным принцем, и вместе они должны спасти мир от тёмных сил.
У открывающей книги цикла, которая называется «Нити дочерей ночи», более двух тысяч читателей на «Яндекс. Книгах» и рейтинг 4,1 из 5 на сервисе LiveLib.
Поклонники хвалят Санакоеву за красивый и интересный мир, убедительную любовную историю, лёгкий слог и юмор. «Прочла за сутки с перерывом на работу. Когда начинала, даже не думала, что так захватит!» — призналась в комментариях одна из читательниц.
Электронная и аудиоверсия продолжения появились в сети ещё в мае прошлого года, а теперь второй том вышел в бумаге. Писательница обещает, что он будет ещё лучше первого: в своём телеграм-канале она написала, что «книжка — огонь». «Если бы не я её написала, то я бы её с удовольствием почитала», — пошутила Санакоева.
О презентации.
Вечер в «Заре» организаторы обещают сделать максимально разнообразным. Санакоева расскажет, как создавался мир книги, откуда взялись герои и какие идеи зашиты в основу сюжета. «Разговор пройдёт в живом формате с элементами импровизации и литературного стендапа», — говорится в анонсе.
Атмосферу волшебства обещают поддержать визуально и тактильно. В программе — мистическая часть с предсказаниями, отсылающими к сюжету книги. Гости смогут познакомиться и с искусством ткачих: на презентацию пригласили профессиональных ремесленниц. Кульминацией станет «коллективный ритуал загадывания желания».
Для коллекционеров и фанатов придумали особый бонус: только 19 марта на форзацах книг можно будет поставить уникальный штамп и взять у автора именной автограф. На площадке развернут продажу тематического мерча и обеих частей дилогии, а бар «Зари» создал специальный коктейль по случаю выхода новинки.
Вход свободный, но нужна регистрация.
Евгения Санакоева — архитектор и инженер во втором поколении, а также писательница, работающая в жанре фэнтези. Её рассказ «Яблоневый цвет» вошёл в сборник финалистов Международного конкурса «Кубок Брэдбери».
«Клопс» вспомнил шесть книг, которые помогут проникнуться весенним настроением.