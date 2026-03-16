Тарифы на ЖКХ вновь поднимут в Волгограде в октябре 2026

Владельцам квартир в Волгограде стоит заранее пересмотреть семейный бюджет: осенью нас ждет очередное повышение квартплаты. На заседании общественного совета при комитете тарифного регулирования озвучили цифры на 2026 год. Если январское подорожание на 1,7% было связано с изменением ставки НДС и прошло почти незаметно, то октябрьская индексация ощутимо ударит по кошельку.
С 1 октября 2026 года средний рост платы за жилищно-коммунальные услуги в регионе не превысит 9,4%. Это максимальный порог, установленный для Волгоградской области. Несмотря на такую прибавку, власти региона отмечают: даже с учетом повышения тарифы в Волгоградской области останутся одними из самых низких среди всех субъектов Южного федерального округа. В этом году под регулирование попали 732 организации, обеспечивающие нас светом, водой и теплом.
Есть и хорошая новость, которая частично компенсирует расходы. В 2026 году в регионе снизили плату за вывоз твердых коммунальных отходов. Так что в итоговой платежке строка за мусор станет немного легче, хотя общее потребление ресурсов все равно подорожает.
Ранее волгоградев предупреждали, что тарифы на ЖКХ в регионе поднимут дважды в текущем году.