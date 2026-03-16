Тарифы на ЖКХ вновь поднимут в Волгограде в октябре 2026

С 1 октября 2026 года средний рост платы за жилищно-коммунальные услуги в регионе не превысит 9,4%. Это максимальный порог, установленный для Волгоградской области. Несмотря на такую прибавку, власти региона отмечают: даже с учетом повышения тарифы в Волгоградской области останутся одними из самых низких среди всех субъектов Южного федерального округа. В этом году под регулирование попали 732 организации, обеспечивающие нас светом, водой и теплом.