В Норильске осудят мужчину, который вытолкнул бывшую сожительницу из окна

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 54-летнего жителя Норильска. Его обвиняют в покушении на убийство женщины, с которой ранее сожительствовал. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Всё произошло в декабре 2025 года. Мужчина попросился переночевать к бывшей сожительнице. Сначала женщина не хотела его пускать, но позже он всё же оказался в квартире.
На кухне он взял нож, чтобы порезать мясо, но между ними вспыхнула ссора. Гость начал угрожать, заявив, что в квартире «будет много крови», и ударил женщину кулаком в лицо. Затем принялся душить её и поставил перед «выбором»: либо он зарежет её, либо она выпрыгнет из окна второго этажа.
Когда женщина отказалась, мужчина посадил её на подоконник, развернул ногами на улицу и резко толкнул в спину. Потерпевшая выпала из окна и получила тяжёлые травмы.
Сам обвиняемый уверяет, что не хотел убивать, а лишь «припугнул». Следствие считает иначе. Дело рассмотрит Норильский городской суд.
