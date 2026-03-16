В России улучшили работу слуховых имплантатов за счет новой конструкции

«Проблема подобных устройств в том, что они используют стандартные металлические крепления, которые не учитывают индивидуальные особенности пациента. Из-за этого контакт получается неполным, звук теряется и доходит до внутреннего уха ослабленным или искаженным. Авторы разработали новую конструкцию крепления для слуховых имплантатов. Она позволит создавать слуховые аппараты с учетом индивидуальных особенностей пациентов и снизит искажения на 17% по сравнению с традиционными аналогами», — сообщили ТАСС в вузе.