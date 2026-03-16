В России улучшили работу слуховых имплантатов за счет новой конструкции

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Исследователи в России разработали новую конструкцию слуховых имплантатов, которая сокращает на 17% искажения, мешающие пользователю слышать четкие звуки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
Сотрудники ПНИПУ, ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера и Российского университета медицины усовершенствовали аппарат костного звукопроведения — устройство, передающее сигнал через костную ткань черепа, а не воздушные вибрации, как в обычных слуховых аппаратах. Такие решения используются для помощи пациентам с врожденными аномалиями и травмами уха.
«Проблема подобных устройств в том, что они используют стандартные металлические крепления, которые не учитывают индивидуальные особенности пациента. Из-за этого контакт получается неполным, звук теряется и доходит до внутреннего уха ослабленным или искаженным. Авторы разработали новую конструкцию крепления для слуховых имплантатов. Она позволит создавать слуховые аппараты с учетом индивидуальных особенностей пациентов и снизит искажения на 17% по сравнению с традиционными аналогами», — сообщили ТАСС в вузе.
В новой конструкции переходник между вибрирующим элементом и титановым имплантатом выполнен в виде плоской площадки, что обеспечивает более плотный контакт компонентов между собой. Кроме того, исследователи включили в устройство полимерное кольцо, которое гасит лишние вибрации, искажающие сигнал. Эксперименты показали, что решение лучше передает звук на всех частотах.
«Ученые также разработали программу, которая позволит моделировать переходники индивидуально для каждого человека. На этапе подготовки к операции врач сможет ввести в нее данные пациента: толщину кости, особенности строения черепа, нужную высоту и форму крепления. Инструмент автоматически построит трехмерную модель идеально подходящего переходника», — уточнили в ПНИПУ.