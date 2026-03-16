Красноярцам рассказали, как правильно сдавать вещи в химчистку

В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать вещи в химчистку, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
При выборе химчистки специалисты советуют спросить рекомендации у знакомых или изучить отзывы в интернете. Кроме того, убедитесь, что у заведения есть информационный стенд с названием организации, юридическим адресом и графиком работы.
При приемке специалист должен внимательно осмотреть вашу вещь, изучить символы на маркировке изделия и в соответствии с ними определить подходящий вид обработки. Все особые загрязнения, риск линьки после химчистки и другие особенности фиксируются в квитанции до начала работы.
«Читайте квитанцию перед подписью. Это ваша страховка. Поставив подпись, вы автоматически соглашаетесь с указанными рисками, и освобождаете химчистку от ответственности по этим поводам. С момента приемки ответственность за сохранность вещи несет химчистка. Обязательно сохраните свой экземпляр квитанции», — отметили в Роспотребнадзоре.
При этом, в квитанции должно быть:
Ваши ФИО и контакты; Название и юридический адрес химчистки; Вид услуги и её стоимость; Описание изделия: наименование, цвет, состав, комплектность, фурнитура, имеющиеся дефекты, неудаляемые при химической чистке; Оценочная стоимость вещи с учётом износа; Информация о произведенной оплате (полной или частичной); Даты приёма и выполнения заказа; Гарантийные сроки; Дополнительные платные услуги (только с вашего согласия);
При получении тщательно осмотрите вещь прямо в химчистке при хорошем освещении. Если вы обнаружили недостатки работы, зафиксируйте их в акте выполненных работ. После этого обратитесь с письменной претензией, оформленной в двух экземплярах, в которой укажите обнаруженные дефекты и свои требования на выбор: безвозмездного устранения недостатков, снижения стоимости выполненной работы, повторного выполнения работы, компенсации расходов на устранение дефектов своими силами или третьими лицами.
Укажите в претензии разумный срок устранения недостатков — не менее 7 дней. Вещь забирайте только после оформления двустороннего акта с перечнем всех обнаруженных повреждений. При отказе или игнорировании претензии обращайтесь в суд.
