Красноярцам рассказали, как правильно сдавать вещи в химчистку

При получении тщательно осмотрите вещь прямо в химчистке при хорошем освещении. Если вы обнаружили недостатки работы, зафиксируйте их в акте выполненных работ. После этого обратитесь с письменной претензией, оформленной в двух экземплярах, в которой укажите обнаруженные дефекты и свои требования на выбор: безвозмездного устранения недостатков, снижения стоимости выполненной работы, повторного выполнения работы, компенсации расходов на устранение дефектов своими силами или третьими лицами.