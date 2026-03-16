Плотву, тарань и судака запретили ловить с 15 марта в Ростовской области

С 15 марта 2026 года в Ростовской области ввели весенние ограничения на ловлю рыбы. Об этом говорится в памятке Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (управления Росрыболовства).
С 15 марта по 30 апреля запрещается:
— ловить судака в водных объектах рыбохозяйственного значения Ростовской области;
— ловить тарань и плотву в Азовском море, Таганрогском заливе, в реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС с притоками (за исключением реки Маныч) и в бассейнах всех впадающих в море степных рек.
Также всем напоминают, что во время рыбалки нельзя использовать сети, различные ловушки, тралящие и другие запрещенные орудия вылова.
