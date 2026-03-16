Синоптик объяснила, почему еще рано менять шины

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Температура в Москве и области днем превышает отметку в 10 градусов тепла, но менять шины еще рано, потому что ночью сохраняются минусовые температуры, обратила внимание ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с aif.ru.
«Температура воздуха в ночные часы местами опускается до отрицательных значений. На дорогах образовывается гололедица, поэтому ни о какой смене шин, ни о каком переходе на летний режим эксплуатации машин говорить не приходится», — сказала она.
Помимо этого, синоптик подчеркнула, что пока земля ещё покрыта снегом, а столбик термометра опускается ниже ноля, менять шины еще не нужно.