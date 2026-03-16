В Хакасии после зимней спячки проснулись медведи

В Хакасии проснулись медведи. Об этом сообщили 16 марта в заповеднике «Хакасский».
Если быть точнее, то первые следы хищника на снегу попались на глаза инспекторам еще 10 марта в заказнике «Позарым имени В. М. Зимина». Наблюдения последних пяти лет показывают, что медведи выходят из берлог примерно в одно и то же время. Так что и в других местах региона встречи с ними уже возможны.
Проснувшиеся животные голодны и истощены за зиму, поэтому они могут быть опасны для человека. Сейчас главные задачи для косолапых — искать еду и восстанавливать силы. С поисками пищи могут возникнуть проблемы, так как в таежной зоне республики все еще много снега.
Жителей и гостей региона просят быть предельно осторожными. Тем, кто собирается в поход или рыбалку, советуют обязательно регистрировать свои маршруты в МЧС и быть внимательными в тайге и горах.