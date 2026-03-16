Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в конкурсе «Цифровой марафон»

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности, а также те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Категории «Исследователь» и «Эксперт» (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди этих категорий за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.