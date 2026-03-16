В рамках весенней акции «День без турникетов» в Москве пройдет свыше 160 экскурсий

«С момента запуска акции в 2012 году число ее участников превысило 450 тыс. В этот раз для москвичей и туристов организуют больше 160 экскурсий и мастер-классов. Регистрация на них уже открыта», — рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
К акции присоединятся около 120 компаний и производственных предприятий Москвы. В одной из компаний гостям представят новейших промышленных роботов, в другой посетители познакомятся с этапами подготовки обучающего контента для онлайн-платформы.
В пресс-службе добавили, что также для посещения будет доступна косметическая лаборатория, где покажут, как разрабатываются рецепты новых продуктов, из чего они состоят, каким образом контролируется качество товаров. В ходе экскурсий на производственные предприятия москвичи и туристы увидят, где собирают инновационные фрезерные станки, какие технологии используют при создании уличного спортивного оборудования и кто вручную расписывает лаковые шкатулки и другие деревянные сувениры.
Для участия в акции нужна предварительная регистрация на официальном сайте.