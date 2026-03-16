Брали даже варежки: красноярские гаражные воры украли имущества на 2 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанут гаражные воры, которые с января по май прошлого года обокрали не меньше 14 владельцев. Преступники вскрывали гаражи днем и ночью в разных районах левобережья краевого центра и похитили имущества на сумму более 2 миллионов рублей. Выносили самые разные вещи: от варежек и шапок до спортивных палаток и электроинструментов. После получения заявлений от пострадавших, в результате кропотливой работы и отработки различных версий оперативникам удалось установить личности злоумышленников и задержать их. Преступниками оказались двое неоднократно судимых красноярцев 50-ти 59-ти лет. Для вскрытия ворот в гаражах мужчины применяли отмычки, краденное продавали. Часть имущества они сбыть не успели, и его удалось вернуть владельцам. Один из фигурантов арестован.