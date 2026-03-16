Отхлеставшего ребенка в школе жителя Саратова оправдали по делу о хулиганстве

Напомним, инцидент произошел в саратовской школе 1 октября 2025 года и был снят одним из учеников на видео. 51-летний Нарисян Г. ворвался в кабинет во время урока и отвесил несколько пощечин одному из детей. Кроме того, мужчина пытался припугнуть ребенка фразой «я тебя зарою». На этот шаг, сообщали СМИ, Нарсияна подтолкнул затяжной конфликт его сына с одноклассником. Чаша терпения мужчины переполнилась после звонка оскорбленного ребенка в тот октябрьский день.