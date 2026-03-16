Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе Госжилнадзора, Росреестра, Россельхознадзора и Роспотребнадзора

В Башкирии выявили нарушения у Госжилнадзора, Росреестра и Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура выявила более тысячи нарушений в деятельности контролирующих органов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В минувшем году прокуроры пресекли проведение почти пяти тысяч внеплановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов. Кроме того, из проектов планов на текущий год было исключено более 2,3 тысячи контрольных и надзорных мероприятий, что составляет около 75% от общего числа предложенных.

В ходе надзорной работы были выявлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами контролирующих органов. Так, проверка в Государственном комитете Башкирии по жилищному и строительному надзору показала случаи дробления проверочных мероприятий в отношении одного и того же хозяйствующего субъекта. За одинаковые нарушения в один день были составлены три протокола об административном правонарушении. В связи с этим прокуратура внесла представление председателю ведомства, после чего три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также нарушения обнаружили в республиканском отделении Росреестра. Там, как сообщили в прокуратуре, было выявлено уклонение от проведения повторных контрольных мероприятий по 17 проверкам. Кроме того, сотрудник регионального управления Россельхознадзора своевременно не разместил в Едином реестре контрольных мероприятий информацию об актах проверок, протоколах и постановлениях по делам об административных правонарушениях по итогам шести проверок. За это его привлекли к административной ответственности.

По инициативе прокуратур Салавата, а также Буздякского и Чишминского районов к ответственности были привлечены специалисты Роспотребнадзора. Как уточнили в ведомстве, они не организовали проверки исполнения ранее выданных предписаний.

Всего в 2025 году органы прокуратуры республики выявили свыше 970 нарушений в данной сфере, внесли почти 570 представлений, а более 500 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.