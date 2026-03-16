Прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе Госжилнадзора, Росреестра, Россельхознадзора и Роспотребнадзора

В ходе надзорной работы были выявлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами контролирующих органов. Так, проверка в Государственном комитете Башкирии по жилищному и строительному надзору показала случаи дробления проверочных мероприятий в отношении одного и того же хозяйствующего субъекта. За одинаковые нарушения в один день были составлены три протокола об административном правонарушении. В связи с этим прокуратура внесла представление председателю ведомства, после чего три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.