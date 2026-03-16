СМИ: страны НАТО отказываются посылать свои флотилии на Ближний Восток в помощь США

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая в парламенте, сказала, что Токио пока не планирует направлять свои военные корабли для сопровождения кораблей на Ближнем Востоке. Как напоминает Guardian, такой шаг является политически чувствительным вопросом для официально пацифистской Японии. При этом продолжительное блокирование Ормузского пролива угрожают энергетической безопасности Японии: пятая по величине экономика мира импортирует 90% своей нефти с Ближнего Востока, и 70% этой нефти поставляется через Ормуз.