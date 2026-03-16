СМИ: страны НАТО отказываются посылать свои флотилии на Ближний Восток в помощь США

В воскресенье Трамп заявил, что его администрация обратилась к семи странам с просьбой направить корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов и разблокирования мировых поставок нефти. Раньше он писал в соцсети Truth Social, что надеется на участие в такой «миссии» Китая, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и других стран, напоминает британская газета The Guardian.
Я требую, чтобы эти страны вмешались и защитили свою территорию, потому что это их территория. Это место, где находятся их источники энергии.
Но несмотря на то что «фактическое закрытие» Ираном стратегически важно водного пути обернулось катастрофой для мировых нефтегазовых и торговых потоков, союзники США в целом проигнорировали призыв Трампа, отмечает издание. К понедельнику Франция, Британия, Германия, Австралия и Япония заявили о том, что не планируют отправлять свою корабли на Ближний Восток.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался прийти на помощь американскому коллеге, что может усугубить разногласия между ним и Трампом. При этом Британия заявила, что рассматривает возможность отправки воздушных тральщиков для разминирования водных путей в попытке возобновить экспорт нефти. Однако официальные лица предупредили, что этот шаг может ухудшить ситуацию, учитывая «нестабильный характер войны».
Представители министерства иностранных дел Франции подчеркнули, что их нынешняя военная позиция направлена на обеспечение региональной стабильности, а не на эскалацию конфликта.
Министры иностранных дел Европейского союза в понедельник обсудят усиление военно-морской миссии Aspides на Ближнем Востоке, но, как считает Guardian, вряд ли примут решения о ее распространении на Ормузский пролив. К тому же европейские официальные лица признают, что их нынешние усилия по защите судоходства в Красном море «не были эффективными».
«Я очень скептически отношусь к тому, что расширение миссии Aspides в Ормузском проливе может обеспечить большую безопасность», — признался министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, добавив, что Германия не будет принимать «активного участия» в войне. В понедельник «требование» Трампа также прокомментировал министр обороны ФРГ Борис Писториус:
Чего Трамп ожидает от горстки европейских фрегатов, чего не могут сделать мощные ВМС США? Это не наша война, и не мы ее начинали. Германия не будет отправлять свои вооруженные силы для обеспечения безопасности Ормузского пролива.
Австралия также отклонила запрос США о военно-морской помощи. «Мы не будем отправлять корабли в Ормузский пролив», — заверила министр транспорта Кэтрин Кинг.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая в парламенте, сказала, что Токио пока не планирует направлять свои военные корабли для сопровождения кораблей на Ближнем Востоке. Как напоминает Guardian, такой шаг является политически чувствительным вопросом для официально пацифистской Японии. При этом продолжительное блокирование Ормузского пролива угрожают энергетической безопасности Японии: пятая по величине экономика мира импортирует 90% своей нефти с Ближнего Востока, и 70% этой нефти поставляется через Ормуз.
Южная Корея заняла выжидательную позицию, заявив, что «продолжит тесно взаимодействовать с США по этому вопросу и примет решение после тщательного рассмотрения».
Как пишет американский журнал Fortune, нежелание союзников США прийти на помощь Вашингтону объясняется радом факторов. Для надлежащего военно-морского сопровождения танкеров потребуется большее количество военных кораблей, а также военно-воздушные силы и, возможно, наземные войска, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны Ирана и взять под контроль иранское побережье. Это отвлечет вооруженные силы стран НАТО от других операций и рискует втянуть их в продолжительную войну.