Путин отметил, что в Удмуртии много школ, где дети учатся во вторую смену

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание, что в республике большое количество школ, где дети учатся во вторую смену.
Путин в понедельник принял в Кремле Бречалова. Глава региона рассказал, что в фокусе внимания властей субъекта находятся вопросы, которые поступили на «прямую линию» от Удмуртии.
«Вы вспомнили о прямой линии. Там люди тоже обращают внимание в Удмуртии на некоторые вещи. Во-первых, количество школ, где дети учатся во вторую смену, достаточно большое», — сказал Путин.
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря 2025 года продлились четыре часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.