Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил, что в Удмуртии много школ, где дети учатся во вторую смену

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание, что в республике большое количество школ, где дети учатся во вторую смену.

Путин в понедельник принял в Кремле Бречалова. Глава региона рассказал, что в фокусе внимания властей субъекта находятся вопросы, которые поступили на «прямую линию» от Удмуртии.

«Вы вспомнили о прямой линии. Там люди тоже обращают внимание в Удмуртии на некоторые вещи. Во-первых, количество школ, где дети учатся во вторую смену, достаточно большое», — сказал Путин.

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря 2025 года продлились четыре часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.