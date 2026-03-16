Создана программа, прогнозирующая потребность рынка в специалистах на годы вперед

«Мы применили другой подход — умный алгоритм обхода блокировок. Если сайт начинает блокировать сборщика, программа не останавливается, а увеличивает паузу между запросами, а затем плавно снижает. Алгоритм сам подстраивается под поведение сайта и выходит на безопасную скорость, при которой данные собираются достаточно быстро, но без перебоев. Нам удается собирать 29 тыс. вакансий за 54 минуты. Для сравнения: при использовании одного IP-адреса и отсутствии адаптивного механизма на сбор того же объема уходило более 7 часов. Ускорение за счет распараллеливания и самонастройки — почти в 9 раз», — пояснил заведующий кафедрой «Автоматизации технологических процессов» ПНИПУ, доктор технических наук Андрей Затонский.