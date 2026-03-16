Путин поприветствовал участников форума «Здоровое общество»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, гостям и организаторам форума «Здоровое общество» указал на системное значение вопросов, поднимаемых на мероприятии.
«Вопросы, которые поднимаются на форуме, имеют системное значение. Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, определить основные тенденции и перспективы развития отечественного, в том числе высокотехнологичного здравоохранения, превентивной и персонализированной медицины», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что мероприятие объединяет представителей профильных министерств и ведомств, ведущих учёных, экспертов, врачей из многих регионов страны и ряда зарубежных государств. Путин добавил, что вопросы продвижения здорового образа жизни и международного партнерства в области медицины занимают важное место в повестке форума.
Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет в конструктивном ключе, позволит участникам обменяться опытом, лучшими практиками и новейшими разработками, а также послужит достижению национальных целей развития в здравоохранении, демографии и социальной сфере.
«Желаю вам плодотворной работы, интересных, содержательных дискуссий и всего самого доброго», — заключил Путин.