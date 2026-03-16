Ростовская область продолжила экспорт продукции в Абхазию

Более 30 тонн продукции экспортировали из Ростовской области в Абхазию в период со 2 по 6 марта 2026 года. Об этом говорится на сайте управления Россельхознадзора.
— В местах таможенного контроля досмотрели и оформили три партии продукции общим весом в 31,8 тонны. В частности, экспорту подлежали мясо птицы (19,9 тонны), готовая молочная продукция (8,4 тонны) и мороженая рыба (3,5 тонны), — сообщает ведомство.
Все товары предназначенные на экспорт признали безопасными в ветеринарно-санитарном отношении, они полностью соответствовали требованиям страны-импортера. Качество подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Нарушений в части законности происхождения продукции не выявлено.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.