Инфраструктуру восьми столичных вокзалов начали готовить к лету

«На столичных вокзалах — Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савeловском и Ярославском — началась подготовка инфраструктуры к летним перевозкам для обеспечения комфортных условий для пассажиров», — говорится в материале.
Как уточняется, железнодорожники помоют фасады зданий и архитектурные элементы общей площадью почти 5 тыс. кв. м. Кроме того, будет проведена уборка 99 платформ, а также прилегающей к вокзалам территории — на 215 тыс. кв. м. Также предстоит очистить 139 тыс. кв. м междупутий и 570 м ливневой канализации.
Еще на одном столичном вокзале — Восточном — промывка фасадов будет проводиться в апреле. На него придется самый большой объем этих работ — здесь предстоит помыть почти 7,5 тыс. кв. м. Это связано с тем, что большая часть фасада здания остеклена.
Все остальные работы завершатся в конце марта.