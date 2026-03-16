Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфраструктуру восьми столичных вокзалов начали готовить к лету

Подготовка к летнему сезону началась на восьми столичных вокзалах — Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савeловском и Ярославском. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Источник: Пресс-служба МЖД

Как уточняется, железнодорожники помоют фасады зданий и архитектурные элементы общей площадью почти 5 тыс. кв. м. Кроме того, будет проведена уборка 99 платформ, а также прилегающей к вокзалам территории — на 215 тыс. кв. м. Также предстоит очистить 139 тыс. кв. м междупутий и 570 м ливневой канализации.

Еще на одном столичном вокзале — Восточном — промывка фасадов будет проводиться в апреле. На него придется самый большой объем этих работ — здесь предстоит помыть почти 7,5 тыс. кв. м. Это связано с тем, что большая часть фасада здания остеклена.

Все остальные работы завершатся в конце марта.