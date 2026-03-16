Бречалов рассказал Путину о поддержке бойцов СВО в Удмуртии

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал Владимиру Путину о помощи бойцам СВО.
Как он сообщил, сейчас у властей три направления работы в этой сфере.
«Первое, безусловно, всесторонняя поддержка военнослужащих и членов их семей», — сказал Бречалов.
За прошлый год тысяча участников СВО прошли диспансеризацию, 140 человек — медицинскую реабилитацию. Уделяется внимание и их родным. По словам главы региона, власти стараются оперативно реагировать на все запросы.
Второе направление — увековечивание памяти. Так, в 2025 году в Воткинске открылся военно-патриотический клуб «Десантник». Его назвали в честь Руслана Шаймарданова — бойца, погибшего в зоне СВО. Кроме того, в этом году приступят к благоустройству сквера «Патриот» в Ижевске, а в Глазове появится военно-патриотический центр «Северный рубеж».
Наконец, третье направление — трудоустройство.
Глава Удмуртии отметил роль центра «Работа России» и фонда «Защитники Отечества».
«Хочу поблагодарить их за то, что понимают важность и трудоустраивают не только просто военнослужащих, а даже тех, у кого есть тяжелые ранения», — добавил Бречалов.
Сейчас соответствующие соглашения подписаны с 60 предпринимателями. Также проходит подготовка кадров для муниципальной службы: в регионе по аналогии с федеральным проектом «Время героев» реализуется программа «СВОй резерв18». Пятерым участникам уже удалось получить должности.
Глава Удмуртии к тому же рассказал президенту о ситуации в социальной сфере. Главный вызов, по его словам, — демография. Для повышения рождаемости с 1 января молодые семьи, в которых появляется третий и последующий ребенок, могут получить материнский капитал в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, снижается младенческая смертность.
«Сейчас — 2,48. Конечно, надо стремиться к нулю, но результат — хочу поблагодарить врачей — очень хороший, и мы в этом году будем продолжать оснащать современным оборудованием те медцентры, где наши малыши, собственно, обслуживаются», — сказал Бречалов.
Президент, в свою очередь, обратил внимание на большое количество школ, где дети учатся во вторую смену.
Глава Удмуртии отметил, что проблемы преимущественно касаются Ижевска. Он напомнил, что с 1999 по 2017 год там не построили ни одного образовательного учреждения. В прошлом году сдали новую школу в Устиновском районе на тысячу мест. В плане также построить еще три здания.