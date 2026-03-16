Бречалов рассказал Путину о поддержке бойцов СВО в Удмуртии

Глава Удмуртии к тому же рассказал президенту о ситуации в социальной сфере. Главный вызов, по его словам, — демография. Для повышения рождаемости с 1 января молодые семьи, в которых появляется третий и последующий ребенок, могут получить материнский капитал в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, снижается младенческая смертность.