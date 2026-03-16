«Творческий фронт»: в Красноярске стартовал новый общественный проект

13 марта состоялось открытие нового городского общественного проекта «Творческий фронт. Позывной — Красноярск». На сцене с историями-монологами, песнями и стихами выступили ветераны боевых действий разных лет, их родные, волонтеры, студенческие отряды.
В мэрии рассказали, что на мероприятие пришли более 200 человек, участие в проекте приняли 22 организации: боевые братства, добровольцы тыла и различные фонды. Идея проекта родилась в декабре прошлого года. Тогда на площадке XXI Красноярского городского форума прошел патриотический концерт «Живое слово истории», объединивший общественные организации и детские коллективы. Запись этого концерта отправили бойцам в зону СВО в качестве новогоднего поздравления от всего города.
«После концерта мы стали получать очень много заявок от людей, которые через стихи и песни передают свои эмоции, рассказывают истории друзей и родных о специальной военной операции. Возникла общественная необходимость выражаться через творчество. Администрация города поддержала инициативу, создала условия для объединения сообществ. В итоге состоялось наше первое стартовое мероприятие. Мы рассчитываем, что этот проект будет жить долго. Люди по интересам будут встречаться, создавать что-то новое. Летом мы покажем более масштабную программу в рамках проекта “ЯРкие БЕРЕГА”, а завершится цикл снова на Красноярском городском форуме», — рассказывала начальник отдела управления проектами департамента главы города Юлия Гафарова.
Проект задумывался не как разовое мероприятие, а как живая, постоянно действующая площадка. Возможность для его участников объединиться и найти больше единомышленников.
«Такой проект назревал давно. Есть большой запрос от бойцов на самореализацию. Те, кто возвращаются с фронта, готовы делиться своими мыслями и переживаниями. Кто-то выражает это в стихах, кто-то — в песнях. Здесь будет несколько форматов: и музыкальный, и художественный, и театральные постановки. Профессионалы готовы помогать: у нас уже есть договоренности с театром Пушкина и звукозаписывающими студиями. Они помогут поставить голос, сделать качественную запись. Очень важно, что рядом с нами молодежь и ветераны локальных войн», — отметил первый заместитель председателя Союза ветеранов СВО Красноярского края Алексей Гладышев.
На сцену вышли даже те, кто в повседневной жизни не занимается творчеством. Так Анна Стунжайте, координатор волонтерского проекта «Золотые руки ангела», выступила в необычном для себя амплуа — чтеца.
«Для нас “Творческий фронт” — это тоже способ помогать бойцам. Мы поддерживаем их не только делом, но и словом. Пишем стихи, песни. Это поддерживает и нас самих, потому что эмоционально бывает тяжело. Мы каждый день общаемся с ребятами с передовой, с их женами и матерями. Мое сегодняшнее стихотворение как раз об этом. Мы шьем в нашем цехе, и там происходит столько историй и встреч, одна из них превратилась в стихи», — поделилась Анна Стунжайте.
Участником вечера стал и Алексей Старков, доброволец — участник СВО из Бородино. Он выбрал для выступления стихотворение Владимира Высоцкого о погибшем летчике.
«Я выучил эти строки давно, еще до всех событий, но по-настоящему понял и прочувствовал их только после того, как вернулся. Когда я был на СВО, у нас была, можно так сказать, “музыкальная рота”: был баян и гитара. В свободные минуты мы отдыхали с песней. Она очень помогала. Без песни — никуда», — рассказал Алексей Старков.
Добавим, что во время мероприятия также участники и зрители написали письма поддержки бойцам. Особенными эти послания сделали авторские открытки красноярской мастерицы, многодетной мамы, общественного деятеля матушки Ольги Язевой. Кроме того, видеоприветы по итогам мероприятия также отправятся в зону проведения специальной военной операции, чтобы напомнить, как ребят ждут и гордятся ими дома.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.