Стало известно, на сколько за три года выросла стоимость квартир в Воронеже

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Воронежа в феврале 2026 года достигла 147 496 рублей. За последние три года рост составил более 65%, что составляет около 60 тысяч рублей за квадратный метр. Результатами исследования поделились аналитики «Агенства инвестиций в недвижимость Москвы».
Так, квартира площадью 60 квадратных метров, приобретённая в начале 2023 года за 5,3−5,4 млн рублей, сейчас оценивается в 8,8−9 миллионов рублей. За три года цена выросла на 3,5 млн рублей.
Ситуация на вторичном рынке не так критична. При этом он также демонстрирует значительную динамику. Сейчас квадратный метр оценивается в среднем в 124,7 тысячи рублей, тогда как три года назад его цена составляла около 87 тысяч рублей.
Подорожала и аренда жилья — средняя ставка поднялась с 15−16 тысяч рублей в месяц до 24 тысяч рублей.