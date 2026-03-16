Виталий Хоценко сообщил о выделении около 200 миллионов на новые корпуса в детских лагерях

Порядка 200 миллионов рублей выделено на строительство быстровозводимых жилых корпусов в детских оздоровительных лагерях Омской области. Средства направлены на модернизацию инфраструктуры лагерей «Солнечная поляна» в Омском районе и «Лесная поляна» в Тарском районе.
Каждый жилой корпус будет рассчитан почти на 50 детей. Современные модульные конструкции позволят в короткие сроки увеличить вместимость лагерей и создать комфортные условия для отдыха.
Завершить строительство планируется в текущем году, чтобы обновлённые корпуса приняли ребят уже в ближайшие оздоровительные сезоны. Виталий Хоценко отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и партии «Единая Россия».
Новые корпуса позволят принять больше детей в летние смены и обеспечить современный уровень условий проживания. Такой подход способствует развитию системы детского отдыха в Омской области и повышает доступность качественного оздоровления для семей региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
