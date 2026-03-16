Виталий Хоценко сообщил о выделении около 200 миллионов на новые корпуса в детских лагерях

Модульные здания построят в Тарском районе.

Источник: Комсомольская правда

Порядка 200 миллионов рублей выделено на строительство быстровозводимых жилых корпусов в детских оздоровительных лагерях Омской области. Средства направлены на модернизацию инфраструктуры лагерей «Солнечная поляна» в Омском районе и «Лесная поляна» в Тарском районе.

Каждый жилой корпус будет рассчитан почти на 50 детей. Современные модульные конструкции позволят в короткие сроки увеличить вместимость лагерей и создать комфортные условия для отдыха.

Завершить строительство планируется в текущем году, чтобы обновлённые корпуса приняли ребят уже в ближайшие оздоровительные сезоны. Виталий Хоценко отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и партии «Единая Россия».

Новые корпуса позволят принять больше детей в летние смены и обеспечить современный уровень условий проживания. Такой подход способствует развитию системы детского отдыха в Омской области и повышает доступность качественного оздоровления для семей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Завершено расследование ДТП с мусоровозом в Омске.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше