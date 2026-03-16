В правительстве Иркутской области произошли новые кадровые назначения. С 16 марта 2026 года пост заместителя губернатора — руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа занял Александр Гоголев. Ранее он возглавлял управление по региональной политике. Предыдущий руководитель Анатолий Прокопьев ушел на пенсию.
Исполняющим обязанности министра спорта с 11 марта остается Виктор Учеватов. Полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании назначили Татьяну Ушакову. До этого она руководила главным правовым управлением. Ее место занял Анар Мусаев, который перешел из прокуратуры, где отвечал за надзор в сфере экономики и охраны природы.
