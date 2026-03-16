Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде массово отключились светофоры: на Московском проспекте произошло ДТП

Читатели сообщают о неработающих системах сразу на нескольких крупных улицах города.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде днём в понедельник, 16 марта, на нескольких улицах одновременно перестали работать светофоры. Об этом «Клопс» сообщили читатели.

По словам очевидцев, сигналы отключились на улицах Гагарина, Островского, Куйбышева и Невского, а также на Московском проспекте. Из-за неработающих светофоров там сразу возникли сложности с движением.

Под мостом на Московском проспекте произошло ДТП: водители, по словам очевидцев, не сразу разобрались, как двигаться по дорожным знакам на нерегулируемом перекрёстке.

В администрации Калининграда подтвердили отключения. «На светофорных объектах неисправности, короткие замыкания. В настоящее время по устранению аварий работают две бригады», — сообщили в мэрии. Причины одномоментного возникновения похожих проблем в нескольких местах пока устанавливаются.