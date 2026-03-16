Под Мстиславлем паводок отрезал дорогу в деревню, подтопив мост через Сож

В Мстиславском районе во время паводка под воду ушел мост и дороги в деревню не стало.

Источник: Комсомольская правда

В Мстиславском районе в деревню отрезан путь из-за ушедшего под воду во время паводка моста. Подробности сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Спасатели установили, что на Мстиславщине произошло подтопление низководного автомобильного моста и участка автомобильной дороги между населенными пунктами Парадино и Засожье вблизи деревни Парадино.

Автомобильный мост через реку Сож находится в километре и ведет в деревню Засожье. Сейчас он полностью затоплен. Сообщается, что в данной деревне никто не проживает и нет дач, а сам мост ежегодно подтапливает во время разлива Сожа, так как его конструкция при проектировании — низководная.

На 15 марта на данном участке уровень воды над дорожным полотном моста составлял около 15 — 20 сантиметров. Поэтому проезд транспорта по мосту невозможен. Проезжать по мосту в деревню запрещается с 16 марта, дорогу здесь перекроют соответствующими дорожными знаками.

— Пострадавших нет. Ведется мониторинг гидрологической обстановки, — добавили в УМЧС.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что паводки могут угрожать 60 районам Беларуси при неблагоприятных условиях.

И недавно МЧС называло четыре области Беларуси, где начался активный паводок.