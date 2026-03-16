Под Мстиславлем паводок отрезал дорогу в деревню, подтопив мост через Сож

Автомобильный мост через реку Сож находится в километре и ведет в деревню Засожье. Сейчас он полностью затоплен. Сообщается, что в данной деревне никто не проживает и нет дач, а сам мост ежегодно подтапливает во время разлива Сожа, так как его конструкция при проектировании — низководная.