Под Мстиславлем паводок отрезал дорогу в деревню, подтопив мост через Сож

В Мстиславском районе в деревню отрезан путь из-за ушедшего под воду во время паводка моста. Подробности сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Спасатели установили, что на Мстиславщине произошло подтопление низководного автомобильного моста и участка автомобильной дороги между населенными пунктами Парадино и Засожье вблизи деревни Парадино.
Автомобильный мост через реку Сож находится в километре и ведет в деревню Засожье. Сейчас он полностью затоплен. Сообщается, что в данной деревне никто не проживает и нет дач, а сам мост ежегодно подтапливает во время разлива Сожа, так как его конструкция при проектировании — низководная.
На 15 марта на данном участке уровень воды над дорожным полотном моста составлял около 15 — 20 сантиметров. Поэтому проезд транспорта по мосту невозможен. Проезжать по мосту в деревню запрещается с 16 марта, дорогу здесь перекроют соответствующими дорожными знаками.
— Пострадавших нет. Ведется мониторинг гидрологической обстановки, — добавили в УМЧС.
Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что паводки могут угрожать 60 районам Беларуси при неблагоприятных условиях.
И недавно МЧС называло четыре области Беларуси, где начался активный паводок.