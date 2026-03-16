Промерзание почвы может быть и на пользу саду — калининградский агроном

Заранее позаботьтесь о дренаже — нужно почистить или организовать канавы для отвода излишка воды. Работы над почвой возобновляйте только после полного оттаивания и без риска её замерзания вновь. Провдите мульчирование — слой органической мульчи (солома, скошенная трава, опилки, листья или картон) улучшает структуру почвы за счёт активной работы дождевых червей и микроорганизмов. Оптимальная толщина слоя — 5−10 см. Хороший метод — сидерация. Корни разрыхляют уплотнённые слои почвы, создают сеть каналов для движения воды и воздуха. (Сидераты — это быстрорастущие растения, которые обогащают почву азотом, фосфором и калием и подавляют сорняки). Осенью не нарушайте почвенный покров в преддверии постоянных морозов. Перекопку, внесение удобрений, уборку мусора с участка необходимо провести загодя. Если снега мало, зимой нужно стараться его удержать на поверхности почвы.