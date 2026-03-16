Голикова назвала приоритетную задачу здравоохранения

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Борьба с преждевременным старением и предрисками развития заболеваний стала первоочередной задачей новой Стратегии развития здравоохранения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «Здоровое общество».
«Первостепенной задачей новой Стратегии развития здравоохранения стала борьба с преждевременным старением и предрисками развития заболеваний», — сказала Голикова.
Она пояснила, что предриски — это отклонения в параметрах работы организма, которые еще не привели к нарушению функций и развитию заболеваний. По словам вице-премьера, специалисты сосредоточились на семи основных механизмах старения.
«Для их выявления российскими специалистами с учетом мирового опыта разработаны и запатентованы специальные программы исследований, зарегистрированы калькуляторы оценки биологического возраста», — уточнила Голикова.
Она добавила, что такие исследования будут проводить обновленные центры здоровья, функционал которых расширяется в рамках медицины здорового долголетия.
Форум «Здоровое общество» проходит в Москве 16−17 марта. В его работе примут участие делегации 15 стран.