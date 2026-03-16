В Шахтах полиция задержала 18-летнюю девушку при попытке сбыта запрещенных веществ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Шахты задержали 18-летнюю девушку при попытке распространения запрещенных веществ. Об этом сообщили в донской полиции.
При личном досмотре в карманах одежды дончанки был обнаружен сотовый телефон с данными о местонахождении нескольких тайников. Также полицейские установили, что девушка занималась сбытом наркотиков бесконтактным способом. Она успела сфотографировать оптовые закладки для отправки координат оператору интернет-магазина, но не успела передать информацию, так как была задержана правоохранителями.
Стражи порядка обследовали указанные на фото места и изъяли четыре свертка с запрещенным веществом общей массой 119,39 грамма. В итоге было возбуждено уголовное дело.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!