В Шахтах полиция задержала 18-летнюю девушку при попытке сбыта запрещенных веществ

В Шахтах задержали 18-летнюю девушку с 119 граммами «запрещенки».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Шахты задержали 18-летнюю девушку при попытке распространения запрещенных веществ. Об этом сообщили в донской полиции.

При личном досмотре в карманах одежды дончанки был обнаружен сотовый телефон с данными о местонахождении нескольких тайников. Также полицейские установили, что девушка занималась сбытом наркотиков бесконтактным способом. Она успела сфотографировать оптовые закладки для отправки координат оператору интернет-магазина, но не успела передать информацию, так как была задержана правоохранителями.

Стражи порядка обследовали указанные на фото места и изъяли четыре свертка с запрещенным веществом общей массой 119,39 грамма. В итоге было возбуждено уголовное дело.

