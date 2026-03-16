Лариса Долина подала в суд на квартет, из-за которого лишилась квартиры в Хамовниках

В 2024 году Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили её продать элитную квартиру в центре Москвы и передать им деньги. Позже артистка оспорила сделку. Разбирательства затянулись и в итоге дошли до Верховного суда, вызвав широкий общественный резонанс. История получила название «схема Долиной»: эксперты заговорили о новых рисках для рынка недвижимости, а правоохранители — о появлении аферистов, вдохновлённых этим кейсом. По словам экспертов, теперь сделки со вторичкой в России проверяют тщательнее.