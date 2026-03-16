В Омской области и.о. главы сельского поселения наказали за дробление контракта

16 марта омская прокуратура сообщила о новом случае несоблюдения законодательства о закупках. В сентябре 2025 года в Одесском районе администрация поселения заключила с ИП два контракта на благоустройство общественной территории у памятника погибшим в Великую Отечественную войну. Стоимость каждого договора не превысила 600 тысяч рублей, поэтому торги на право заключения не проводились. Заказчик раздробил закупку, чтобы уйти от конкурсных процедур.