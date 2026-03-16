В Омской области и.о. главы сельского поселения наказали за дробление контракта

16 марта омская прокуратура сообщила о новом случае несоблюдения законодательства о закупках. В сентябре 2025 года в Одесском районе администрация поселения заключила с ИП два контракта на благоустройство общественной территории у памятника погибшим в Великую Отечественную войну. Стоимость каждого договора не превысила 600 тысяч рублей, поэтому торги на право заключения не проводились. Заказчик раздробил закупку, чтобы уйти от конкурсных процедур.
По итогам проведенной проверки надзорное ведомство внесло представление исполняющей обязанности главы администрации сельского поселения. В отношении чиновницы возбудили дело об административном правонарушении. Разбирательства организовали в рамках части 4 статьи 7.30.1 КоАП Российской Федерации — «Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением установленных требований». В настоящее время фигурантку уже привлекли к административной ответственности.
Таким образом, территория рядом с мемориалом в селе Белосток будет облагорожена законно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
