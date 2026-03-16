На этой неделе комитет Омского городского Совета (ОГС) по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка рассмотрит проект о возможном запрете продажи бензина, газа и синтетических строительных красок детям и подросткам. В случае его одобрения на пленарном заседании горсовета проект уйдет уже в Заксобрание.
Проект носит откровенно антитеррористическую направленность. Ранее в других регионах и городах страны, например, Петербурге, прошла целая серия поджогов АЗС и других объектов с помощью бутылок с бензином. И делали все это подростки и молодежь. Каждый раз выяснялось, что делали они это по наущениям спецслужб террористического киевского режима. Ведя такие диверсии, украинские террористы «убивают сразу двух зайцев», чем сами очень довольны: наносят хоть и небольшой, но материальный ущерб государству и бизнесу, и ломают судьбы одураченным ими подросткам, вырывая их из нормальных жизни, учебы и работы.
В Омске все же хотя бы один пример такого уже был: в 2024 году два недалеких подростка забрались на плохо охраняемый военный аэродром «Омск — Северный» и подожгли вертолет Ми-8 с использованием зажигательной смеси. В этом году суд приговорил их к 7 и 7,5 годам лишения свободы по статье УК «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».
Как выяснила и получила подтверждение КП-Омск у источников, проект о запрете в горсовет внес депутат Антон Ремнев, но одновременно это и идея УМВД по городу Омску. Вопрос о введении запрета будет вынесен на ближайшее заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Оно пройдет во вторник, 17 марта. В повестке комитета на сайте ОГС при этом вопрос не значится. Сроки действия запрете в случае принятия — не на веки вечные, а с 2026 по 2032 годы.
В пояснительной записке в том числе упомянут без конкретики и тот самый теракт с вертолетом Ми-8 в 2024 году.
В случае одобрения в комитете запрет рассмотрят на пленарном заседании горсовета на следующей неделе. А далее, при одобрении и там, проект уйдет в Заксобрание как городская законодательная инициатива для принятия на территории всего региона.
Согласно проекту для покупки бензина, газа и краски потребуется предъявлять удостоверение личности. Он предусматривает исключение для юношей и девушек старше 16 лет, имеющих водительские права, чтобы они могли законно заправлять топливом свои мопеды, мотоциклы и т.д.
