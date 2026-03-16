Подкараулил у отделения банка: уфимец жесткого избил пенсионера и забрал у него 200 тысяч рублей

В Уфе перед судом предстанет 33-летний мужчина, его обвиняют в разбойном нападении на пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным следствия, в минувшем декабре уфимец заметил в отделении банка пожилого мужчину, который получил деньги. Он проследил за пенсионером, а затем в безлюдном месте напал на него: повалил на землю, избил и похитил 200 тысяч рублей, после чего скрылся.
В результате 75-летний потерпевший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и гематомы.
Обвиняемый частично признал вину. Возбужденное против него уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.