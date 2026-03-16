Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подкараулил у отделения банка: уфимец жесткого избил пенсионера и забрал у него 200 тысяч рублей

Уфимец избил на улице пенсионера и забрал у него 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет 33-летний мужчина, его обвиняют в разбойном нападении на пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным следствия, в минувшем декабре уфимец заметил в отделении банка пожилого мужчину, который получил деньги. Он проследил за пенсионером, а затем в безлюдном месте напал на него: повалил на землю, избил и похитил 200 тысяч рублей, после чего скрылся.

В результате 75-летний потерпевший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и гематомы.

Обвиняемый частично признал вину. Возбужденное против него уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.