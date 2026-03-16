В Красноярске 17 марта ожидается сильный ветер

По данным Среднесибирского УГМС, завтра, 17 марта, в Красноярске, ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Так, в краевой столице 17 марта днем возможен небольшой снег с дождем. Днем термометры покажут температуру около +1 градуса. ​Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ советуют придерживаться правил безопасности: не прятаться на остановках, у баннерных щитов и недостроенных зданий; избегать дорожек под крышами зданий, с которых возможен сход снега; на покрытом льдом тротуаре двигаться осторожно, не торопясь. Напомним, что Красноярский край ожидают две волны паводков.