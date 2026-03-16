Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпанию «Азур Эйр» могут лишить сертификата из-за частых поломок

Пока самолёты «Азур Эйр» продолжают летать.

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр» (Azur Air) — теперь он действителен только до 8 июня 2026 года. Соответствующий приказ подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров.

Причиной стала внеплановая проверка Ространснадзора, проведённая с 19 февраля по 5 марта. Инспекцию инициировали после серии технических неисправностей, приведших к массовым задержкам и отменам рейсов. Так, из Красноярска срывались вылеты во Вьетнам и Таиланд, компания также сократила частоту рейсов из краевого центра.

Специалисты изучили состояние парка воздушных судов, оценили соблюдение требований к подготовке и выполнению полётов, организацию техобслуживания и соблюдение прав пассажиров. По итогам проверки выявлен ряд нарушений российского воздушного законодательства.

Перевозчику рекомендовали срочно повысить уровень безопасности, провести внутренний аудит лётных служб и сократить программу рейсов.

«Азур Эйр» продолжает летать, но устранение нарушений на контроле Ространснадзора. Если до 8 июня компания не исправит ситуацию, сертификат аннулируют.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Красноярска открыли круглогодичный центр обслуживания самолётов.