Авиакомпанию «Азур Эйр» могут лишить сертификата из-за частых поломок

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр» (Azur Air) — теперь он действителен только до 8 июня 2026 года. Соответствующий приказ подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров.
Причиной стала внеплановая проверка Ространснадзора, проведённая с 19 февраля по 5 марта. Инспекцию инициировали после серии технических неисправностей, приведших к массовым задержкам и отменам рейсов. Так, из Красноярска срывались вылеты во Вьетнам и Таиланд, компания также сократила частоту рейсов из краевого центра.
Специалисты изучили состояние парка воздушных судов, оценили соблюдение требований к подготовке и выполнению полётов, организацию техобслуживания и соблюдение прав пассажиров. По итогам проверки выявлен ряд нарушений российского воздушного законодательства.
Перевозчику рекомендовали срочно повысить уровень безопасности, провести внутренний аудит лётных служб и сократить программу рейсов.
«Азур Эйр» продолжает летать, но устранение нарушений на контроле Ространснадзора. Если до 8 июня компания не исправит ситуацию, сертификат аннулируют.
