Москвичи смогут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации

«Раньше для того, чтобы пациенту попасть в стационар в плановом порядке, необходимо было пройти сложный и многоступенчатый процесс. Сегодня же, если врач поликлиники считает, что пациенту необходимо плановое лечение, он вносит документы по нему в единую информационную систему. Это, по сути, облако данных. Профильные специалисты больниц изучают заочно каждый клинический случай и выносят свои предложения о том, как они могут помочь этому пациенту, в какие сроки провести консультацию и госпитализацию», — сказала она.
По истечении небольшого промежутка времени пациент в своей электронной медицинской карте видит все предложения стационаров и имеет возможность самостоятельно онлайн выбрать стационар, который больше всего ему подходит. «Мы уже видим, что проект приносит результаты. Количество людей, которые получили направление в стационар и не дошли до него, сократилось больше чем на треть. 90% всех выданных направлений на госпитализацию заканчиваются оказанием плановой помощи в стационаре», — отметила Ракова.
Она добавила, что сроки ожидания госпитализации уже сократились в полтора раза, а общее количество пациентов, которых лечили в стационаре в 2025 году, по сравнению с 2023-м, увеличилось на 100 тыс.
Больницы, которые могут принять пациента с учетом его диагноза и своих возможностей, анализируют клинические данные и формируют предложения. В среднем каждый день от стационаров поступает более четырех тысяч откликов.
Пациент самостоятельно выбирает наиболее удобные дату и больницу. После подтверждения выбора электронное направление на госпитализацию формируется автоматически — без повторного посещения поликлиники. Ежедневно таким образом оформляется около тысячи направлений. При этом пациенту также больше не нужно проводить избыточные обследования, дублировать анализы.