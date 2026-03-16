В России увеличатся лимиты сверхурочной работы

Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева назвала агентству «Прайм» пять изменений на рынке труда.
Повышение МРОТ и прожиточного минимума
С 1 января 2026 года был увеличен минимальный размер оплаты труда. Он вырос на 20,7%, до 27 093 ₽ в месяц. Работодатели не могут платить сотрудникам на полной ставке ниже этой суммы. Исходя из размера МРОТ также рассчитываются больничные, декретные и другие социальные выплаты. Сообщалось, что благодаря индексации увеличится заработная плата около 4,6 млн работников. Дополнительные расходы бюджета составят 218,5 млрд руб.
На 6,8% был увеличен и прожиточный минимум. Теперь его размер составляет 18 939 ₽ в месяц. Он используется при назначении социальных выплат. От прожиточного минимума зависит материальное положение пенсионеров, семей с несовершеннолетними детьми и малоимущих граждан.
Больничные для самозанятых
С 1 января 2026 года начался эксперимент, предоставляющий самозанятым оплачиваемые больничные. Чтобы получать пособие, им необходимо добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде России и оплачивать взносы. Они могут самостоятельно выбрать размер страховой суммы — 35 тыс. или 50 тыс. руб. Тариф взноса составляет 3,84% от нее. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. Получить пособие можно спустя шесть месяцев от начала уплаты взносов.
Увеличение пособия по безработице
С 1 февраля 2026 года пособие по безработице было проиндексировано на 6,8%. Его максимальная величина в первые три месяца выплаты теперь составляет 16 067 ₽, в следующие три — 6284 ₽ Минимальный размер льготы был увеличен до 1884 ₽
Новые правила выдачи больничных
Министерство здравоохранения России предложило ужесточить выдачу больничных для часто болеющих граждан. Если человек получал листок нетрудоспособности более четырех раз за последние полгода, то следующий выдадут всего на пять дней. Решение о продлении документа будет принимать специальная врачебная комиссия, которая должна выявить причины частых заболеваний. Новые правила не коснутся больничных по уходу за больным членом семьи, при беременности, в случае получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.
Поправки в Трудовом кодексе
В феврале 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс. Документ увеличивает лимиты сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Поправки также упрощают процедуру уведомления о сокращении. Сделать это можно будет заказным письмом с уведомлением о вручении или с помощью цифровой платформы «Работа в России».
Кроме того, предлагается увеличить максимальную численность работников малого бизнеса, с которыми можно заключить срочный трудовой договор.