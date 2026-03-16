В России увеличатся лимиты сверхурочной работы

Министерство здравоохранения России предложило ужесточить выдачу больничных для часто болеющих граждан. Если человек получал листок нетрудоспособности более четырех раз за последние полгода, то следующий выдадут всего на пять дней. Решение о продлении документа будет принимать специальная врачебная комиссия, которая должна выявить причины частых заболеваний. Новые правила не коснутся больничных по уходу за больным членом семьи, при беременности, в случае получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.