В Волгограде руководство кооператива не платило охранникам зарплату

По данным следствия, с июля 2024 года один из сотрудников работал охранником в кооперативе по договору возмездного оказания услуг. Он дежурил по 24 часа, а затем отдыхал три дня. Однако его зарплата за смену составляла около 1,4 тысячи рублей, что приносило ему всего 11−12 тысяч рублей в месяц. Эта сумма значительно меньше установленного минимального размера оплаты труда. Следователи считают, что схожая ситуация была и у других работников.