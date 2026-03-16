В Волгограде руководство кооператива не платило охранникам зарплату

В Волгограде руководство одного из гаражно-строительных кооперативов попало под уголовное дело из-за невыплаты зарплаты своим сотрудникам. Следственный отдел по Тракторозаводскому району возбудил дело по факту выплат ниже минимального размера оплаты труда, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
По данным следствия, с июля 2024 года один из сотрудников работал охранником в кооперативе по договору возмездного оказания услуг. Он дежурил по 24 часа, а затем отдыхал три дня. Однако его зарплата за смену составляла около 1,4 тысячи рублей, что приносило ему всего 11−12 тысяч рублей в месяц. Эта сумма значительно меньше установленного минимального размера оплаты труда. Следователи считают, что схожая ситуация была и у других работников.
Установлено, что с мая 2024 года по апрель 2025 года руководство кооператива, имея достаточные средства, намеренно платило сотрудникам меньше положенного минимума. Только одному охраннику они недоплатили более 207 тысяч рублей.
Сейчас идет расследование.