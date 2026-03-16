Тарифы ЖКХ в Волгограде и области вырастут в октябре на 9,4%

В Волгоградской области с 1 октября 2026 года планируется второе повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Индексация произойдет в размере не более 9,4%. Об этом было объявлено на заседании общественного совета при комитете тарифного регулирования Волгоградской области.