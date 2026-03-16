СК возбудил дело о травмировании ребенка на омской площадке

16 марта омское СУ СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по информации из социальных медиа о травмировании ребенка. Инцидент произошел днем ранее на детской площадке рядом с домом по улице Перелета.
По предварительным данным, обрушилась металлическая конструкция, в результате чего пострадал ребенок. Специалисты уже осмотрели место происшествия, организовали опросы жильцов и представителей местной УК.
«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего», — уточнила пресс-служба ведомства.
Разбирательства идут в рамках статьи № 238 УК Российской Федерации — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Ранее следком сообщил о расследовании еще одного дела в отношении экс-начальника УФСИН по Омской области Константина Книса.
