СК возбудил дело о травмировании ребенка на омской площадке

Металлоконструкция рухнула на улице Перелета.

Источник: Комсомольская правда

16 марта омское СУ СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по информации из социальных медиа о травмировании ребенка. Инцидент произошел днем ранее на детской площадке рядом с домом по улице Перелета.

По предварительным данным, обрушилась металлическая конструкция, в результате чего пострадал ребенок. Специалисты уже осмотрели место происшествия, организовали опросы жильцов и представителей местной УК.

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего», — уточнила пресс-служба ведомства.

Разбирательства идут в рамках статьи № 238 УК Российской Федерации — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее следком сообщил о расследовании еще одного дела в отношении экс-начальника УФСИН по Омской области Константина Книса.

