Средняя сумма взятки в Ростовской области составила более 500 тысяч рублей

В 2025 году в Ростовской области выявили больше 500 коррупционных преступлений, треть из них были совершены против интересов госслужбы. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель УЭБиПК ГУ МВД России по региону, полковник полиции Александр Туркин.