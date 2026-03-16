Средняя сумма взятки в Ростовской области составила более 500 тысяч рублей

В 2025 году в Ростовской области выявили больше 500 коррупционных преступлений, треть из них были совершены против интересов госслужбы. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель УЭБиПК ГУ МВД России по региону, полковник полиции Александр Туркин.
— Большая часть коррупционных преступлений связаны с хищением бюджетных средств, выделяемых в рамках госпрограмм и нацпроектов, в сферах здравоохранения, образования, агропромышленного и топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и строительства, — отметил Александр Туркин.
По данным МВД, в регионе пресекли 160 случаев взяточничества, в том числе 80 фактов незаконного получения средств и 70 фактов подкупа. Средняя сумма полученных взяток составила более 500 тысяч рублей. В суды направили 600 уголовных дел, к ответственности привлекли 120 коррупционеров.
Добавим, коррупционных преступлений в 2025 году выявили больше, чем в предыдущие годы: в 2024 — 460 случаев, в 2023 — 379.
